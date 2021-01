Verboden te gebruiken: het dilemma van de zevende dosis van het coronavaccin van Pfizer

Het is voor mijn vriend zonneklaar vanuit consequentialistisch (gevolgtrekkend, red.) perspectief: we moeten waar mogelijk die zevende dosis gebruiken. Dat niet doen is volkomen onverantwoord. Ik kan hem opnieuw geen ongelijk geven. Het gebruik van de zevende dosis is the right thing to do. Het gaat om een perfect bruikbare dosis, verzekert hij me. Evenveel en even goed als om het even welke andere dosis.