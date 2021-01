Orkaan Eloïse treft 250.000 mensen  in Mozambique

"We zien dat veel mensen de overstroomde gebieden proberen te verlaten", zegt VN-coördinator in Mozambique Myrta Kaulard. Door de orkaan zijn 18.000 mensen op de vlucht. Er zijn ook 76 gezondheidscentra beschadigd en 400 klaslokalen werden vernield. In de omgeving van Beira werd ook erg veel landbouwgrond verwoerst. Bovendien zijn de laatste weken de coronabesmettingen erg snel gestegen.



Volgens Kaulard nemen de noden in het land enkel toe. Er is nu nood aan zaken zoals "drinkbaar water, voedsel, opvang, en mondmaskers", zei Kaulard nog.