Nethys-affaire: parket in beroep tegen voorwaardelijke vrijlating Stéphane Moreau

Het parket gaat in beroep tegen de voorwaardelijke vrijlating van van Stéphane Moreau, voormalig PS-politicus en oud-topman van Nethys. Dat betekent dat Moreau nog minstens 15 dagen in de cel blijft, tot de kamer van iunbeschuldigingstelling zich uitspreekt. Moreau wordt beschuldigd van corruptie en misbruik van overheidsgeld. Hij is vorige week opgepakt voor ondervraging.