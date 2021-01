PLAN B #46: De arrestaties  bij de Luikse intercommunale Nethys jagen schokgolf door Wallonië

Het gerechtelijk onderzoek naar de Nethys-affaire, de Luikse intercommunale die al jaren door schandalen geteisterd wordt, raakt deze week in een stroomversnelling wanneer de Luikse zakenman François Fornieri, bekend als de topman van het farmabedrijf Mithra, en Stéphane Moreau, oud-kopstuk van de Parti Socialiste en gewezen Nethys-topman, worden gearresteerd. Ivan De Vadder (VRT NWS) vraagt meer uitleg over de complexe zaak aan Alain Gerlache (RTBF) en vraagt zich af of die vervlechting van politiek en intercommunales onvermijdelijk is in Wallonië. Want ondanks alle Marshallplannen raakt het gewest er economisch maar niet bovenop.