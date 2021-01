Poëzieweek steekt iedereen hart onder de riem met thema "Samen – Al 't hope"

Stefan Hertmans zei in zijn videoboodschap: "Een gedicht is een eenzaam ding in de taal. De dichter is meestal eenzaam wanneer hij het schrijft; de lezer is heel vaak alleen wanneer hij het leest. En toch ontstaat daaruit een vorm van samenzijn. Het delen van onze eenzaamheid is waarschijnlijk de sterkste vorm van samenzijn.”

"Samen" betekent voor Mustafa Kör "verhalen die grootvaders vertelden”. Marleen de Crée vindt het "een mooi woord met een diepe betekenis. Het betekent eerlijkheid, vertrouwen, warmte, empathie”. En de jonge dichteres Amina Belôrf voegt daaraan toe: "Ik vind dat poëzie de levenslust naar boven haalt.”