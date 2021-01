Populaties van oceanische haaien zijn laatste 50 jaar met meer dan 70 procent gekrompen

Als marien bioloog Stuart Sandin over haaien praat, lijkt het wel alsof hij het over de Jedi van de oceanen heeft. "Het zijn geweldige roofdieren, snelle zwemmers en ze hebben wonderbaarlijke zintuigen - ze kunnen elke verstoring in de oceaan detecteren vanop een grote afstand" - zoals geuren of kleine veranderingen in de stromingen.

Dat vermogen om snel alles op te merken wat abnormaal is in hun omgeving, helpt hen om prooien te vinden in de uitgestrekte open oceanen. Maar het maakt hen ook bijzonder kwetsbaar voor de toegenomen druk van de internationale visserij. Wereldwijd is het aantal visserijvloten verdubbeld sinds 1950 en in de open zeeën is de druk van de visserij sinds 1970 18 keer groter geworden.

"Als je een vislijn in de open oceaan uitgooit, zijn haaien er vaak het eerste bij - of ze nu het belangrijkste doelwit zijn of niet", zei Sandin, die werkt aan het Scripps Institution of Oceanographyin de VS.