Restaurant uit Oostkamp biedt erotisch pretpakket aan bij valentijnsmenu: "Koppels kunnen elkaar op een andere manier leren kennen"

Het was Marieke die op het idee kwam om een erotisch pretpakket aan de menu toe te voegen. "We zijn allemaal toch nog een beetje preutser op dat vlak", geeft Marieke toe. Over de inhoud van het erotisch pakket geeft ze weinig prijs. "Het moet nog altijd iets magisch blijven", legt Marieke verder uit. "Er zit niks vulgairs in, het is allemaal elegant afgewerkt. Het is verzorgd en discreet verpakt, ideaal om een intieme avond te hebben."

Schatteman heeft nog een tip voor wie van plan is een erotisch pretpakket te bestellen: "Het is vooral de bedoeling om je fantasie te gebruiken. Zo kunnen koppels elkaar op een totaal nieuwe manier leren kennen."