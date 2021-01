Relatie tussen vaccinproducent AstraZeneca en Europa onder hoogspanning: wat is er aan de hand? 

Wat staat er in het contract tussen de Europese Unie en AstraZeneca over de leveringen van coronavaccins? Vorige week had het bedrijf aangekondigd dat het fors minder dosissen zal leveren dan overeengekomen. Eergisteren zat de top van AstraZeneca al twee keer samen met de Europese Commissie en de lidstaten, maar het bedrijf kon volgens commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides geen duidelijk antwoord geven op alle vragen. Kyriakides liet daarover haar ongenoegen blijken in een forse verklaring.

Gisteren vroeg CEO Pascal Soriot van AstraZeneca in een aantal interviews om wat meer begrip te tonen voor het verminderd aantal dosissen. "Dit is geen contractuele verbintenis die we met Europa zijn aangegaan", zei hij aan de Italiaanse krant "La Reppublica". "We hebben gezegd dat we ons best zullen, maar zonder garantie op succes."

De discussie gaat onder meer over de productiesites van AstraZeneca en de landen waar die vaccins naartoe gebracht worden. Volgens Soriot staat in de aankoopovereenkomst met de Europese Commissie dat de sites in het Verenigd Koninkrijk ook voor leveringen aan de EU kunnen worden ingezet, "maar pas later". Hij wijst er ook op dat het contract met de EU drie maanden later is ondertekend dan dat met het Verenigd Koninkrijk.

De vertragingen hebben volgens Soriot te maken met onderaannemers die het productieproces minder snel dan voorzien onder de knie krijgen.