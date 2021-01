Schip in Bevrijdingsdok Antwerpen mag niet meer uitvaren: "Bemanningsleden zijn al bijna 2 jaar aan boord"

In het Bevrijdingsdok in de haven van Antwerpen ligt een schip aan de ketting. Op het kolenschip zijn 2 Vietnamese bemanningsleden al 21 maanden aan boord en dat mag niet. Volgens de rederij is het moeilijk in coronatijden om hun personeel terug thuis te krijgen. "Ik vroeg aan één van de bemanningsleden of hij naar huis wilde gaan en hij knikte 'ja' en huilde", zegt Marc van Noten van de vakbond BTB op Radio 2 Antwerpen.