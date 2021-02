Scouts Kortrijk: "In bubbels van 10 wordt het een hele opdracht om nog leuke activiteiten te organiseren"

Om te voorkomen dat corona zich verder verspreidt, komen er strengere maatregelen voor kinderen onder 12 jaar. De ministers van Jeugd en Sport stellen voor om het aantal hobby's te beperken tot 1 per week en met kleinere bubbels te werken. Tot nu toe mogen kinderen nog met 50 samen zijn, het voorstel dat nu op tafel ligt denkt aan bubbels van 10. Voor de jeugdbewegingen wordt dat een hele oefening.

Bij Scouts Willem van Saeftinghe in Kortrijk zullen ze er alles aan doen om door te gaan met de werking, maar leider Siel Brys beseft dat het moeilijk wordt: "We zullen ons best doen om het plezant te houden in die kleinere groepjes, maar het wordt een hele regeling. Hoeveel kinderen zullen er nog komen, hoeveel leiding hebben we nodig om al die kleine groepjes te begeleiden? Daar zullen we goed zicht op moeten hebben."