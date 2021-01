Antwerps ziekenhuis monitort Joodse covidpatiënten bij hen thuis: "Plotse toestroom op intensieve zorg vermijden"

Het Sint-Vincentiusziekenhuis ligt pal in de Antwerpse wijken waar recent vier keer meer coronabesmettingen werden vastgesteld dan in de rest van de stad. "Het is geen tsunami op onze covidafdeling maar er blijven mensen uit de wijk via spoed binnendruppelen", zegt Deckers. "Maar we weten van de mensen van Hatzoloh dat er in de Joodse gemeenschap toch wel wat mensen zijn in minder goede toestand die nu thuis verzorgd worden. Zij zijn mogelijk op komst naar ons ziekenhuis", zegt Deckers.