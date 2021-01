KLAAR: Stalking is niet oké!

Vorig jaar kreeg de politie bijna 23.000 klachten over stalking. Daders versturen ontelbare e-mails of chatberichtjes naar hun slachtoffer, zoeken aanhoudend contact via sociale media of duiken voortdurend op in zijn of haar buurt. De cijfers nemen jaar na jaar toe, maar ze tonen nog maar het topje van de ijsberg. Experts schatten dat bijna 1 op 4 mensen ooit te maken krijgt met dit soort ultieme pestgedrag.

In de meeste gevallen worden mensen belaagd door een ex-partner die een relatiebreuk niet kan verkroppen. Maar ook TV-maker Bart De Pauw wordt beschuldigd van stalking. Hij staat terecht voor belaging en elektronische stalking van vrouwen met wie hij samenwerkte. Professor forensische psychologie Kasia Uzieblo geeft ons meer uitleg.