Toegangspoort Nationaal Park in Eisden heet voortaan Terhills en wandelen in de natuur wordt gratis

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is eigenaar van de Terhills-site, op het vroegere mijnterrein van Eisden. Tien jaar geleden werd daar 219 ha voormalig industrieterrein omgevormd tot 100 ha natuur en 119 ha recreatie. De blikvangers zijn het Terhills Hotel, Terhills Cablepark en Elaisa Wellness. In de zomer komt daar het Terhills Resort bij, een duurzaam vakantiepark met 250 vakantievilla’s, beheerd door Center Parcs. Vlakbij liggen het merkendorp Maasmechelen Village, het cinemacomplex Euroscoop en de belevingsbakkerij The Bakery by Panerex.