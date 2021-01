Unieke getijdenmolen in Rupelmonde kan na 8 jaar weer malen

Dankzij het Sigmaplan is niet alleen de omgeving van de Schelde beter beschermd tegen overstromingen, maar kan een uniek stukje erfgoed opnieuw in al haar glorie functioneren. In Rupelmonde werd voor het Sigmaplan de waterkering (dijk) tussen de monding van de Vliet en de vroegere scheepswerf verhoogd. Meteen werd in de waterkering ook een inwateringssluis aangelegd die het Scheldewater bij hoog tij in de Vliet kan laten stromen. De bouw van de inwateringssluis zorgt ervoor dat er weer getijde zit op de Vliet, zij het nu op een gecontroleerde manier. Daardoor kan de unieke getijdenmolen van Rupelmonde weer gaan malen.

