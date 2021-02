Valse bommelding UZ Gasthuisberg Leuven: verdachte opgepakt

"Iets na 9 uur is er in de ontvangtzaal van campus Gasthuisberg een briefje gevonden met een bommelding", zegt woordvoerder Ann Lemaître van het UZ Gasthuisberg. "Dat bleek achteraf een valse bommelding. De bewaking van het ziekenhuis en de politie zijn meteen verwittigd. De politie was heel snel ter plaatse, en is op zoek gegaan naar de persoon die het briefje er neergelegd heeft, en heeft die persoon ook gevonden en meegenomen."