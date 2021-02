Limburgse burgemeesters gaan niet massaal controleren aan de grens: "Steekproefgewijs kijken of mensen het nodige attest bij zich hebben"

Vanaf vandaag mag je alleen nog de grens over voor een essentiële verplaatsing. Bijvoorbeeld om te werken of naar school te gaan, om een familielid te verzorgen, bij co-ouderschap of als je partner over de grens woont.

Voor bewoners van de grensregio is het nieuwe reisverbod wel wat soepeler. Zij mogen nog altijd de grens over voor "dagdagelijkse en levensnoodzakelijke activiteiten zoals een bezoek aan de buurtwinkel of apotheker". Funshoppen over de grens of naar een shoppingcentrum trekken kan dan weer niet. Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik hoopt dat er toch nog wat meer duidelijkheid komt over wat wel en niet kan. "De vragen zullen vooral gaan over het winkelen", zegt hij, "mag een Nederlander hier komen tanken? Mag iemand die vlakbij de grens woont over de grens gaan winkelen?"