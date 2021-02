Vogelspotten is hip door corona: “Mensen zoeken een uitdaging tijdens het wandelen”

In september 2019 bracht natuurliefhebber Jan Rodts het boek “De slimste vogelgids – alle 192 broedvogels van België en Nederland” uit. De vogelgids is nu al aan de 6e druk toe. Het is de eerste keer dat uitgeverij Houtekiet zoiets meemaakt met een vogelgids: “Ik moest hen in het begin zelfs overtuigen om het boek uit te brengen”, lacht schrijver Jan Rodts. “Ik ben dan ook heel enthousiast en trots dat het zo goed gelezen wordt.”