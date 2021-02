"Vroeger was ik Giuseppe met zijn verlamde linkerarm. Nu ben ik Grizmo de rapper."

Als jonge tiener oefende Grizmo urenlang voor zijn scherm op zijn Britse tongval. “Aanvankelijk gewoon omdat ik dat accent graaf en cool vond. De waarheid is dat ik nog nooit één voet op Engelse grond gezet heb. Pas gaandeweg ging ik mij ook verdiepen in UK Rap en Grime, en begon ik te schrijven over mijn ervaringen en emoties. Mijn vader leerde me al op jonge leeftijd dat opgroeien in de cité geen sprookje is. Zelf komt hij uit een buurt waar het er nog veel erger aan toe ging, maar hij heeft mijn zusje en mij altijd voor criminaliteit willen behoeden. Wij drieën zijn een ijzersterk team. Papa is mijn inspiratiebron.”