Vrouw zwaargewond bij aanrijding met bus in Merksem

Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur. De vrouw werd aangereden door een bus aan het Burgemeester Jozef Nolfplein, ter hoogte van de Bredabaan in Merksem. Volgens de eerste vaststellingen wilde de vrouw oversteken van het ene perron naar het andere. Daarbij kwam ze onder een bus terecht. Haar toestand is kritiek. Er was een tijdje hinder voor het openbaar vervoer in beide richtingen.