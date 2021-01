EU heeft baat om andere landen te helpen met vaccinatie: "Die landen zullen niet vergeten wie hen 'bevrijd' heeft"

Het lijkt op dit moment wel een internationale wedstrijd: om ter eerst zo veel mogelijk landgenoten vaccineren tegen het coronavirus. Een wedstrijd die waarschijnlijk gewonnen wordt door westerse landen. "Het is nu een beetje America First, Europe Second", zegt professor David Criekemans.

De wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde al meermaals dat vaccins best gelijk verdeeld worden over de wereld. Medisch gezien waarschuwen experts al dat we niet veilig zijn voor het virus vooraleer een aanzienlijk deel van de wereldbevolking gevaccineerd is. Als welvarende landen eerst alle vaccins inkopen, kunnen in arme landen opnieuw andere varianten opduiken die misschien immuun zijn voor het virus.

Daarnaast zijn er ook geopolitieke redenen die maken dat Europa er alle belang bij heeft om andere landen bij te staan in hun vaccinatiecampagnes. "Ook de arme landen willen zo snel mogelijk hun bevolking vaccineren", aldus Criekemans. "Als het Westen hen niet helpt, zullen ze de andere kant op kijken: naar het Oosten."