Nu de regels voor de vrije tijd van kinderen strenger zijn: is deeltijds kunstonderwijs ook een hobby? Ja en neen

"We betreuren dat deeltijds kunstonderwijs als enige onderwijssector over één kam wordt geschoren met de jeugd- en sportactiviteiten. De academie is nochtans geen hobbyclub, maar een onderwijsvorm met curricula, evaluaties en decretale verplichtingen. Zonder duidelijk engagement komt dit onder druk."



OVSG is wel tevreden dat de lessen binnen kunnen blijven doorgaan. "Musiceren of atelierwerking in de beeldende kunsten buitenshuis organiseren is immers geen realistisch alternatief, vooral in de winter."