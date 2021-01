Watertoren Groenendijk in Nieuwpoort wordt ook een uitkijktoren

De watertoren van Groenendijk ligt op de grens van Nieuwpoort en Oostduinkerke en is 40 meter hoog. “Die watertoren is een baken”, vertelt burgemeester Marc Vanden Bussche (Lijst burgemeester). “Je ziet hem van ver. Ik herinner mij dat als we op de snelweg de toren in het zicht kregen, de kinderen dan wisten dat we er bijna waren.”



"Maar iedereen heeft ook een heimelijk verlangen om de toren eens te beklimmen om daar van het uitzicht te genieten”, zegt de burgemeester. Dat wordt wellicht volgend jaar al mogelijk. Watermaatschappij IWVA staat toe een trap en een lift te installeren, zodat je gemakkelijk op de toren geraakt. Op de platformen zou ook uitleg komen over de werking van de watertoren.



Burgemeester Vanden Bussche weet al dat het zicht formidabel is. “Je ziet de zee, de polders, Diksmuide en zelfs de Kemmelberg.” IWVA en het gemeentebestuur hopen op steun van de Provincie West-Vlaanderen. Als alles vlot gaat met de vergunningen en de verbouwingen zou de toren binnen anderhalf jaar al klaar kunnen zijn.