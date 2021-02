Woning uitgebrand in Huldenberg 

Toen de brandweerkorpsen van Overijse en Waver ter plekke kwamen, stond de woning al in lichterlaaie. Het vuur kon snel bedwongen worden, maar van de woning blijft niet veel meer over: "We kregen vannacht een oproep binnen rond 0.15 uur voor een huisbrand met de melding dat er geen bewoners waren", zegt Filip Clemeur van de brandweer. "We hebben voor de zekerheid nog een verkenning gedaan, maar er werd niks of niemand gevonden. Het huis stond vlak bij bomen en we hebben er kunnen voor zorgen dat het bos gevrijwaard bleef. En ook voor de buren was er geen gevaar."

De brandweer heeft nog verschillende uren nageblust. De politie heeft ook het parket gecontacteerd omdat niet meteen een oorzaak werd gevonden.