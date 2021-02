Zottegemse horecabazen gaan aan de slag als vrijwilliger in woonzorgcentrum Egmont

Toen een collega van Jurgen hem sprak over de vraag van de burgemeester om helpende handen in woonzorgcentrum Egmont, heeft hij niet lang getwijfeld. "Pieter Van den Bossche van Kaffee Planchee kwam met het idee en met een tiental horecamensen en mensen met een contactberoep zijn we op de kar gesprongen." In het woonzorgcentrum staan ze in voor het draaiende houden van de babbelbox. De babbelbox zorgt ervoor dat de bewoners van het WZC op een coronaveilige manier hun familie kunnen zien.