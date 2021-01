40 jaar geleden: "Ik moest liegen, omdat Diana Ross vreesde dat "I’m coming out" haar carrière zou ruïneren"

Nile Rodgers: "Het was de eerste keer dat we de muziekproductie van een vedette als Diana Ross uitvoerden. Ze was niet alleen een vedette, ze was dé vedette! Bovendien was ze op zoek naar een nieuw, jonger publiek. Daar gingen ik en Bernard dan ook naar op zoek." (New York Post, mei 2020)

"Het was de periode dat men, na de discorage, homoseksuelen haatte, dat men zwarte mensen haatte. Het waren zij die met disco geassocieerd werden. Diana had jaren in de bubbel van het zwarte platenlabel Motown geleefd, over-beschermd was ze daar. Maar de realiteit was anders." (Billboard, november 2011)

"Niemand legde bij het horen van Diana Ross de link met homo’s, maar het was juist die groep die haar op handen droeg. Dus waarom zouden we geen nummer speciaal voor hen maken?" (Meaww, juni 2020)