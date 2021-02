“Huurgeld voor vaccinatiecentrum in Puyenbroeck is billijk” zegt provincie als reactie op ontevreden burgemeesters

Sommige eerstelijnszones hebben bewust gezocht naar een gebouw van een stad of gemeente. Dat is het geval voor 4 vaccinatiecentra in het Waasland bijvoorbeeld. Zo vermijden ze huurkosten. Als er toch geen stedelijk of gemeentelijk gebouw voorhanden is, kan de ELZ samenwerken met een privé-partner. In Evergem bijvoorbeeld stelt een eventbureau een grote tent op aan de Hoge Wal. Voor het vaccinatiecentrum in Gent is er een samenwerking met Flanders Expo. En een deel van de Meetjeslanders moet voor zijn vaccin naar Sanipolis, de aparte vleugel in het oude ziekenhuis Alma in Sijsele. “Ook dààrvoor zullen ze wellicht huurgeld vragen, maar hoeveel dat wordt, dat weten we nog niet”, zegt Joachim De Paepe van ELZ Oost-Meetjesland. “Gemeenten hebben wel al afgesproken dat ze onderling de kosten zullen verdelen, als het Vlaamse geld niet zou volstaan.”