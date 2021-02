Aalst herdenkt overleden carnavalisten in beperkte kring

“De carnavalisten die ons ontvallen zijn, zitten voor altijd in ons hart, zeker ook in een jaar waarin een wereldwijd virus onze carnavalstraditie onmogelijk maakt”, zegt burgemeester D’Haese. Ook Prins Carnaval De Boitselier is blij dat dit traditionele eerbetoon kon doorgaan: “Deze herdenking is al traditie sinds 1963. Jammer dat het door corona dit jaar in beperkte kring moet plaatsvinden, maar ik ben blij dat deze traditie wordt onderhouden.”