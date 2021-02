Aantal besmettingen in WZC Lacourt in Oostende neemt toe

Het woonzorgcentrum A. Lacourt in Oostende kwam vorige week in het nieuws nadat iemand positief testte op de Zuid-Arikaanse variant van het coronavirus. Ook op andere plekken in Oostende werd die variant vastgesteld. Om de bron van de besmettingen te achterhalen en te vermijden dat het virus zich verspreidt, werden meteen heel wat mensen in Oostende getest.

In het WZC A. Lacourt zijn nu al 25 bewoners besmet, 5 daarvan liggen in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of het om de Zuid-Afrikaanse variant gaat. Er zijn al 5 mensen gestorven. Bij het personeel testten al 14 medewerkers positief.