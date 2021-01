Marc Van Ranst: "AstraZeneca biedt onvoldoende bescherming voor 65-plussers volgens gekende studies"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke meldt in "Het Journaal" dat het vaccin van AstraZeneca belangrijk is voor de Belgische vaccinatiecampagne, ook voor 65-plussers. Als de levering of de inzetbaarheid onder druk staan, kan die vertraging oplopen.

"Het punt is niet dat we ze niet zouden krijgen, maar het gaat om de snelheid van levering. Dat is cruciaal omdat we in februari en maart hoopten te kunnen beginnen met 1,5 miljoen dosissen AstraZeneca. Als we maar de helft van de dosissen krijgt, dan start je trager op en dat is bijzonder vervelend. Het is een race tegen de tijd", aldus Vandenbroucke.



Volgens de minister is er niet alleen onduidelijkheid over het aantal vaccins dat AstraZeneca precies gaat leveren, maar ook over de werkzaamheid van het vaccin bij 65-plussers. Het is net de bedoeling om dit vaccin toe te dienen bij 65-plussers en mensen uit de eerste lijn in de gezondheidszorg. Over die werkzaamheid van het vaccin komt er morgen normaal meer duidelijkheid van het Europese Geneesmiddelen Agentschap, dat het vaccin nog moet goedkeuren.



Bekijk het gesprek met minister Vandenbroucke uit "Het Journaal" hier: