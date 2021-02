Belasting op reclamedrukwerk in Lille: "Minder folders in de brievenbus betekent kleinere afvalberg"

Het gaat om een kleine belasting van een aantal centen per drukwerk. Dat bedrag loopt op naarmate de hoeveelheid folders stijgt. "Voor een grote bedeling komt dat neer op zo'n 200 euro per jaar. Dat lijkt niet veel, maar we zien dat dit al een positieve invloed heeft op de hoeveelheid papier in onze brievenbussen," aldus Luc De Backer. "Als we kijken naar andere gemeentes met dezelfde maatregelen, zien we dat de papierberg daalt."