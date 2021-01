Bozar weer toegankelijk voor het publiek na dakbrand van vorige week

Het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel is vanaf vandaag weer toegankelijk voor het publiek. Bozar werd vorige week getroffen door een dakbrand. Een deel van het gebouw werd beschadigd, vooral door waterschade. Het andere deel bleef gevrijwaard en dat deel is nu weer open voor het publiek. "We hebben dag en nacht gewerkt om vandaag weer te kunnen openen", zegt directeur Paul Dujardin. "We hebben hiervoor alle voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van de medewerkers, de veiligheid van de bezoekers en de veiligheid van de kunstwerken te kunnen garanderen", zegt Dujardin nog.