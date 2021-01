Brusselaars kiezen nieuwe naam voor Leopold II-tunnel: dit zijn de 11 vrouwelijke kanshebbers

De inwoners van het Brussels gewest zullen vanaf 1 februari een hele maand kunnen stemmen. De Brusselse regering wil nog meer straten en pleinen naar vrouwen vernoemen. Nu is dat voor slechts 6,1 procent van de Brusselse straatnamen het geval. Het is de bedoeling om naamswijzigingen in de toekomst op een gelijkaardige participatieve manier te organiseren. De Leopold II-tunnel is een pilootproject, dat weinig administratieve last oplevert omdat er geen postadressen aangepast moeten worden.