Brusselaars mogen zelf kiezen in welk centrum ze zich laten vaccineren

In Vlaanderen bepaalt je woonplaats, waar je je moet laten vaccineren. In het Brussel Gewest zijn de inwoners vrij om te kiezen waar ze een spuitje laten zetten. "Brussel is een grote stad", zegt Inge Neven van de Brusselse Gezondheidsinspectie. "Mensen kunnen ergens wonen, verderop in het Gewest werken. Dus wij willen de mensen het centrum aanbieden wat voor hen het gemakkelijkste is. Ofwel dicht bij hun woning ofwel dicht bij hun werk. We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren en dit kan hierbij helpen."