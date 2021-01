Burgemeester Turnhout belt zelf met jongeren die oproep delen om rel te schoppen: "Veel effectiever dan politie sturen"

"We gaan Turnhout op ze kanker kop zetten". Deze oproep tot protest en rellen circuleert sinds afgelopen weekend op sociale media. Plaats van afspraak zou de Turnhoutse Grote Markt worden deze zaterdag. "Onze politiemensen hebben een tiental jongeren opgespoord die het bericht via Snapchat gedeeld hebben", zegt Turnhouts burgemeester Paul Van Miert (N-VA) aan Radio 2. "Het was het idee van de korpschef dat ik die jongeren en hun ouders zelf zou opbellen. Ik geloof in die persoonlijke aanpak. Dat is veel effectiever dan een combi langssturen."