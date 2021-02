Burgemeester van Ham is vrijwilliger in vaccinatiecentrum: "Ik wil er staan als de vermoeidheid optreedt"

De oproep voor vrijwillgers in de vaccinatiecentra loopt als een trein. In Genk en Bree hebben zich al meer dan 600 mensen kandidaat gesteld, en ook in de andere centra lopen de inschrijvingen goed. In Ham heeft zelfs burgemeester Marc Heselmans zich opgegeven om als vrijwilliger te werken in een vaccinatiecentrum. "Ik ben verpleegkundige van opleiding", vertelt hij. "Ik pas dus perfect in het profiel dat ze nodig hebben in het vaccinatiecentrum. Daarom heb ik me ook ingeschreven als vrijwilliger."