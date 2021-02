Parkeerverbod op Pauwengraaf in Maasmechelen, om schade bij mogelijke rellen te voorkomen

Beckers denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen als in Nederland. “De politie heeft het wel goed onder controle, denk ik.” Maar de stemming onder de handelaars is bedroefd. “Dat dit er nu nog bij moet komen. Het is erg dat Maasmechelen op zo’n manier in een slecht daglicht wordt geplaatst, want de handelaars hebben het in deze coronacrisis al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden.”

"Iedereen heeft het erover", vertelt Mustafa Uzun, schepen in Maasmechelen voor CD&V en uitbater van onbijtbar Midpoint. Ook zijn zaak ligt op de Pauwengraaf. "We zijn goed voorbereid op eventuele rellen. Het gemeentebestuur en de politiediensten hebben goed werk geleverd. Heel wat verenigingen en sportclubs hebben de afgelopen week ouders ook gevraagd om hun kinderen dit weekend zoveel mogelijk binnen te houden", legt Uzun uit. "Ik denk dat mijn collega's het hoofd wel koel houden en rustig proberen blijven. De handelaren hier verdienen het niet om hun zaken beschadigd te zien."