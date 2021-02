Café duivenliefhebbers Onze-Lieve-Vrouw Olen sluit: duivenmelker bouwt garage om

De leden van Duivenbond Achter Olen moesten op zoek naar een nieuw lokaal, schrijft Het Nieuwsblad. Maar voor duivenmelkers is het niet zo eenvoudig om een nieuw café te vinden, vertelt Jos Goossens op Radio 2: "Daar moet je niet met een duivenkeet binnenkomen. Dat is vuil en dat hebben ze niet graag. Dus dan heb ik maar gezegd dat ik mijn garage zou leegmaken en dan sprongen ze natuurlijk allemaal een meter omhoog!"

Zijn vrouw kan zich er ook helemaal in vinden, omdat er in de buurt niet meteen een ander lokaal te vinden was: "Als je elke keer zo ver moet gaan rijden, dan kunnen we het het beste hier doen, zei ze."