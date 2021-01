China test corona met anale uitstrijkjes maar "bij ons is dat niet aan de orde"

“De kennis dat we restanten van het virus vinden in onze ontlasting is niet nieuw,” zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, de overheidsinstelling voor volksgezondheid.

“Daarom hebben we trouwens, in het begin van de epidemie nog geadviseerd om naast een goede handhygiëne het deksel van WC-pot dicht te doen bij het doorspoelen. Maar tot hiertoe is er in de wetenschap geen enkel geval bekend van mensen die mekaar via uitwerpselen met Covid-19 besmet hebben. Covid-19 is trouwens een respiratoir virus, een virus dat vooral huishoudt in onze luchtwegen. De PCR-testen die wij doen in neus en keel zijn ook zeer betrouwbaar.”