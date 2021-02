Dodental WZC in Houthulst opgelopen tot 17: "In 1 maand tijd evenveel mensen verloren als in 1 jaar"

Op het hoogtepunt van de uitbraak waren meer dan 60 bewoners en bijna 50 personeelsleden besmet. Nu gaat het nog om een veertigtal bewoners op een totaal van 90 en een goede 25 personeelsleden. Maar de menselijke tol is zeer zwaar. "De 17 overlijdens die we op minder dan een maand tellen, is het aantal dat we normaal op een half jaar tot een jaar hebben", zegt directeur Jurgen Duyck.

Het woonzorgcentrum krijgt nog minstens tot volgende week donderdag hulp van het leger. "We hebben verlenging van de hulp aangevraagd bij het leger", zegt de directeur. "Ook de thuisverpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging en gezinshulp komen ons nog verder ondersteunen, zeker nog volgende week. Dan bekijken we welke extra hulp we nog nodig hebben."

In Klerken, een andere deelgemeente van Houthulst, brak de Britse variant van het coronavirus ook uit in een centrum dat mensen opvangt met een beperking. Daar is het aantal besmettingen in 2 weken tijd verdubbeld tot 20 bewoners en ruim 30 medewerkers. Daar is gelukkig nog niemand overleden, 1 van de besmette mensen is wel opgenomen in het ziekenhuis.