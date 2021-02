"Een professor onderzocht de pony's, ze waren gezond", eigenaar van ponycarrousel ontgoocheld over Vlaams verbod op kermispony's

Victor De Bel vindt dat de mensen te veel denken als mens. Hij zegt dat we ons moeten proberen te verplaatsen in het hoofd van een pony. "Als een pony de stal verlaat en modder ziet dan gaat hij zich in die modder wentelen. Een mens zou dat niet doen." De Bel is ervan overtuigd dat kermispony's een goed leven leiden. "Een paard dat op de kermis staat is heel zijn leven bij zijn makkers. Het staat meer buiten dan dat het moet werken. En in de winter moet het vier, vijf maanden niets doen."