Lachgas op bijna elk lockdownfeestje en dat is niet zonder gevaar: wat is het? En welk effect heeft het op ons lichaam?

Distikstofoxide, of beter bekend onder de naam lachgas, bestaat al ongeveer 250 jaar. Eind 18e eeuw werd al ontdekt dat het een euforisch gevoel geeft als je het gas inhaleert. Het is pas veel later dat lachgas ook gebruikt wordt als verdovingsmiddel tijdens medische ingrepen en in de industrie om verbrandingsmotoren krachtiger te maken.

In Nederland is lachgas al een aantal jaar populair bij jongeren en ook in België lijkt het gebruik ervan toe te nemen. Toch is lachgas inhaleren niet onschuldig.

In het filmpje hieronder leggen we in 1 minuut uit wat lachgas is, wat het effect en de gevaren zijn:

