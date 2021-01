Luc Pauwels over gratis zonnepanelen in Brussel: "Brussel heeft geleerd uit fouten in Vlaanderen en Wallonië"

"Gratis bestaat niet, ook dit is niet gratis", zegt onze energie-expert Luc Pauwels over de zonnepanelen in Brussel. "Die worden betaald door de hele Brusselse gemeenschap", legt hij uit in "Terzake".



Belangrijk in het hele verhaal zijn de groenestroomcertificaten. Die certificaten maken het voor bedrijven interessant om gratis zonnepanelen te leggen op de daken van de Brusselaars. De eigenaar heeft gratis stroom en de opbrengst van de certificaten gaat naar de bedrijven die de zonnepanelen plaatsen.



Of Brussel met deze aanpak zijn groene energiedoelstellingen zal halen?



Bekijk hier het gesprek met Luc Pauwels in "Terzake":