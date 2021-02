Femke Aubroeck is verkozen tot eerste dorpsdichter van Heist-op-den-Berg

In het dagelijkse leven verkoopt Femke bier. "Maar mijn échte passie ligt bij taal en bij poëzie", vertelt ze zelf. "Ik ben heel erg geschrokken dat de jury voor mij heeft gekozen want 1 van de inzendingen kwam van een échte dichter. Dat is dus een gigantisch compliment", zegt ze. "De jury was unaniem en vond dat het volledige plaatje klopte", klinkt het bij de cultuurraad van Heist.



De komende twee jaar zal Femke enkele gedichten schrijven die te lezen zullen zijn op verschillende plekken in Heist.