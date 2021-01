Geen land vaccineert zo snel als Israël, en tóch derde coronagolf: hoe komt dat, en wat kunnen wij daaruit leren?

Opvallend is op dit moment in Israël ook, zo bleek uit het gesprek met Ankie Rechess, dat er veel jongere mensen op de afdeling intensieve zorg liggen. Dat is ook bij ons een klein beetje het geval, zegt Callens. "Als we kijken naar de cijfers van Sciensano, dan zien we dat er minder 80-plussers op intensieve zorg worden opgenomen, en er meer opnames zijn in de jongere leeftijdsgroepen, tot de 20-jarigen".

Volgens Callens speelt hier mogelijk een vaccinatie-effect, maar het fenomeen doet ook wel vragen rijzen over de Britse virusvariant, waarvan eerst was gezegd dat die besmettelijker was, maar geen aanleiding gaf tot een ernstiger ziektebeeld.

"Misschien moeten we dat toch een klein beetje herzien", meent Callens. "Er zijn toch al een aantal Britse rapporten rapporten die nu suggereren dat de mutant een iets ernstiger ziektebeeld kan geven. Als die zich voordoen bij de niet-gevaccineerde groepen, dan denk ik dat we ziekenhuizen zullen hebben, en vooral afdelingen intensieve zorg, die het lastig zouden kunnen krijgen in een derde golf."