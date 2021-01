Gentse lockdown-game helpt jongeren in moeilijke momenten

Om het computerspel te ontwikkelen heeft gameWise samengewerkt met jongeren en experts. “Ik schreef zelf mee aan de dialogen, maar we hebben ons laten bijstaan door mensen uit de bijzondere jeugdzorg en jeugdwelzijn. We konden dus terugvallen op de thema’s en taboes die bij jongeren leven, en hun eigen taal gebruiken. Het is bijzonder om te weten dat je meewerkt aan iets wat wel impact kan hebben en waarmee je jongeren kan ondersteunen. De eetstoornis kwam al aan bod, maar je komt bijvoorbeeld ook in een kamer terecht waar een jongen een joint rookt, of waar een meisje net bezig is met een zwangerschapstest. In combinatie met de hulplijnen die we aanreiken, kunnen ze al spelend leren hoe ze veerkrachtig kunnen omgaan met moeilijke momenten en de weg vinden naar online hulpverlening. En voor wie de drempel naar het spel te hoog is, komt het spel naar hen via de school of het jeugdwerk.”

Wie het spel wil leren kennen of spelen, kan terecht op https://gamewise.io/play