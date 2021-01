Gitaar van Paul Severs geveild om muzieksector te steunen: "Mijn pa zou het zo gewild hebben"

"De gitaar stond de voorbije jaren in mijn muziekstudio in Halle, en daarvoor stond ze in de living van mijn vader, naast de open haard", zegt Christophe. "Als mijn pa liedjes maakte, deed hij dat altijd met gitaar, nooit op de piano. Ik speelde ook vaak samen met mijn pa, en dan speelden we typische gitaarnummers zoals die van The Shadows. Ik denk dat veel mensen de gitaar een leuk item zullen vinden, zowel fans als muzikanten. Of misschien wil iemand het instrument in zijn café aan de muur hangen als hebbeding, dat kan ook. Maar de gitaar is wel nog bespeelbaar, ze zal alleen gestemd moeten worden."