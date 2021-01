Het aandeel van een kwakkelende keten is plots 10 keer zoveel waard, hoe kan dat? "Vroeg of laat eindigt dit in tranen"

En dat is exact wat er gebeurde bij GameStop. 't Is te zeggen: het aandeel steeg de voorbije maanden wel wat, zij het niet spectaculair. Het liep pas echt uit de hand toen shorter Andrew Left de mensen die GameStop-aandelen kopen "sukkels in een pokerspel" noemde. In geen tijd ging de koers, met dank aan dezelfde Reddit-gebruikers, door het dak. Die koers is (nu we dit schrijven) een waanzinnige 400 dollar waard, bijna tien keer zoveel als twee weken geleden.