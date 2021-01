Het Damberd in Gent legt de boeken neer: "Iconisch café, zelfs gekend bij jazzmuzikanten uit New York" 

"Dit is vreselijk voor Gent", gaat Kenneth verder, "De Korenmarkt, dat was Het Damberd. Had je 10 of 20 jaar geleden gezegd dat het Damberd ooit zou sluiten, niemand had je geloofd. Dat ging "forever" zijn, dat kon niet. Zelfs jazzmuzikanten uit New York kennen het Damberd. Op dinsdagen werden daar concerten georganiseerd die begonnen om 9 uur 's avonds en pas stopten om 6 uur 's morgens. Die sfeer, die ambiance, die volle terrassen, dat waren prachtige tijden. Dat dat nu gedaan is... 't is ongelofelijk."

