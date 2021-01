WHO-team kan na 2 weken quarantaine beginnen aan onderzoek naar oorsprong coronavirus in Wuhan 

Twee weken geleden arriveerde het 13-koppige, internationale onderzoeksteam in Wuhan, de stad in de Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus voor het eerst opdook. Het team moest onmiddellijk twee weken in quarantaine in een hotel. Die quarantaineperiode is nu afgelopen en dus kan het WHO-team meer dan een jaar na de uitbraak van de corona-epidemie aan het onderzoek beginnen.