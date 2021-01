Vlaams minister-president Jambon (N-VA): "Geen reden tot paniek, marge voor extra maatregelen is er niet"

Jan Jambon had het ook over de net gepubliceerde buitenlandse investeringscijfers van vorig jaar. In 2020 zorgde de investeringen van buitenlandse bedrijven voor 4.717 nieuwe jobs en 224 projecten in Vlaanderen. Da's 13 procent minder dan het jaar daarvoor.

"Het investeringsritme nam toe, tot 2019. Maar er zijn in 2020 wel net meer investeringen gedaan in de technologische sector en onderzoek", aldus Jambon. Ook opmerkelijk: Nederland is de grootste investeerder in Vlaanderen nu, niet meer de VS. "Al bij al valt de balans nog mee. Maar als we de economie weer dichtgooien zit ik hier volgend jaar met heel andere cijfers", gaf Jambon nog mee.